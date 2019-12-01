A partir de hoy, las instalaciones de la CEDH son Punto Naranja

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025. El titular de la CEDH, Josué Mejía, declaró enfático que en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán se practica la cero tolerancia a la violencia contra la mujer, pues ésta constituye uno de los hechos más dolorosos que enfrentamos como sociedad.

Lo anterior, al recibir la Insignia de Punto Naranja, que otorga la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS), como una estrategia para la protección de las mujeres que enfrentan cualquier tipo de violencia.

En el acto, Mejía Pineda recordó que una de las primeras acciones emprendidas por su administración fue la presentación de un Amicus Curie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de impedir que se les reduzca la sanción penal a las personas que cometen feminicidios.

Dejó en claro que el organismo a su cargo no defiende delincuentes y está comprometido en erradicar la violencia contra las mujeres, de manera que se suma a la construcción de políticas públicas que favorezcan el cuidado y la salvaguarda de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores en el municipio de Morelia, por lo que se congratuló por el hecho de que las instalaciones de la CEDH sean un espacio seguro, un lugar donde puede haber apoyo y acompañamiento integral.

Por su parte, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, agradeció la incorporación de la CEDH a este programa, que es una iniciativa del gobierno municipal que identifica negocios y otros espacios seguros donde las mujeres en situación de riesgo o que sufren violencia y acoso pueden pedir ayuda inmediata.

Agregó que el personal de los Puntos Naranja está capacitado para brindar a las mujeres apoyo inicial y resguardo, en tanto se contacta a las autoridades correspondientes, por lo que se trabaja coordinadamente con la Policía Morelia.

Hernández Abarca reconoció la disposición de la CEDH y celebró que con este acto se concrete lo planteado al ombudsperson, quien, como ella, está convencido de que el trabajo en equipo siempre arroja buenos resultados.

Finalmente, José Pablo Alarcón Olmedo, Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana, del Ayuntamiento de Morelia, dijo que la corporación a su cargo tiene el compromiso de trabajar en absoluto apego a los derechos humanos, en el cuidado y protección de la ciudadanía.

Agregó que es prioridad para la Policía Morelia atender las causas que generan la violencia contra la mujer, para trabajar en su erradicación.

Para concluir el acto, el ombudsperson, Josué Mejía, la Secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca, y personal de la CEDH y del SEMMUJERIS atestiguaron la colocación de la Insignia Punto Naranja en la entrada principal del organismo autónomo.