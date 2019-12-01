A la Nueva Florida, en la tenencia de Santiago Undameo, llegan las buenas acciones de Brissa Arroyo

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2026.- Las buenas acciones de Brissa Arroyo siguen llegando a donde nadie más va, construyendo comunidad en territorio, como ha sido en esta ocasión en la Nueva Florida, perteneciente a la tenencia de Santiago Undameo.

Y es que, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, realizó un recorrido en la Nueva Florida, en donde además de dialogar con las familias y conocer sus necesidades, hizo entrega de cobijas, utensilios para el hogar y juguetes para las niñas y niños.



La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, explicó que en el Poder Legislativo ha impulsado iniciativas de ley que responden a salvaguardar y fortalecer los derechos de las mujeres y las infancias, así como la participación de la ciudadanía a través del Parlamento Abierto, y otras.

“Soy una convencida de que la ciudadanía debe participar y estar enterada de las decisiones legislativas, pero también de que las diputadas y diputados tenemos que salir a conocer de viva voz cuáles son sus inquietudes, por eso hoy estamos aquí con ustedes para escucharnos, para hacer comunidad y porque cuentan con una diputada como su aliada”, expresó.

Y es que los habitantes de la Nueva Florida expusieron que por varios años han vivido con carencias en el sistema de drenaje y al no haber condiciones de esta infraestructura las aguas negras corren por las banquetas convirtiéndose en un foco de infección.

Asimismo, hay escasez de agua potable, el suministro de este vital líquido lo hacen por medio de pipas con agua que ellos compran y que posteriormente la distribuyen.



Brissa Arroyo asumió el compromiso de tocar puertas y hacer las gestiones en las instancias municipales correspondientes para conocer cómo se puede solucionar dichas problemáticas.

Paralelamente a su actividad legislativa, la diputada local Brissa Arroyo ha fortalecido la gestión social a través de su Casa de Atención Ciudadana ubicada en calle Del Trabajo 169 en el Centro de Morelia y el programa Ayudando en Serio, mediante el cual se ofrecen diversos servicios como asesoría jurídica, vinculación con el sector salud, además se llevarán jornadas de alfabetización y talleres ocupacionales.