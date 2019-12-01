A la Nueva Florida, en la tenencia de Santiago Undameo, llegan las buenas acciones de Brissa Arroyo

A la Nueva Florida, en la tenencia de Santiago Undameo, llegan las buenas acciones de Brissa Arroyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 16:44:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de febrero de 2026.- Las buenas acciones de Brissa Arroyo siguen llegando a donde nadie más va,  construyendo comunidad en territorio, como ha sido en esta ocasión en la Nueva Florida, perteneciente a la tenencia de Santiago Undameo.

Y es que, la  diputada local Brissa Arroyo Martínez, realizó un recorrido en  la Nueva Florida, en donde además de dialogar con las familias y conocer sus necesidades, hizo entrega de cobijas, utensilios para el hogar  y juguetes para las niñas y niños.


La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, explicó que en el Poder Legislativo ha impulsado iniciativas de ley que responden a salvaguardar y fortalecer los derechos de las mujeres y las infancias, así como la participación de la ciudadanía a través del Parlamento Abierto, y otras.
“Soy una convencida de que la ciudadanía debe participar y estar enterada de las decisiones legislativas, pero también de que las diputadas y diputados tenemos que salir a conocer de viva voz cuáles son sus inquietudes, por eso hoy estamos aquí con ustedes para escucharnos, para hacer comunidad y porque cuentan con una diputada como su aliada”, expresó.

Y es que los habitantes de la Nueva Florida  expusieron que por varios años han vivido con carencias en el sistema de drenaje y al no haber condiciones de esta infraestructura  las aguas negras corren por las banquetas convirtiéndose en un foco de infección.

Asimismo, hay escasez de agua potable, el suministro de este vital líquido lo hacen por medio de pipas con agua que ellos compran  y que posteriormente la distribuyen. 


Brissa Arroyo asumió el compromiso de tocar puertas y hacer las gestiones en las instancias municipales correspondientes para conocer cómo se puede solucionar dichas problemáticas.

Paralelamente a su actividad legislativa, la diputada local Brissa Arroyo ha fortalecido la gestión social a través de su Casa de Atención Ciudadana ubicada en calle Del Trabajo 169 en el Centro de Morelia y el programa Ayudando en Serio, mediante el cual se ofrecen diversos servicios como asesoría jurídica, vinculación con el sector salud, además se llevarán jornadas de alfabetización y talleres ocupacionales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Crea la SSP Michoacán nueva unidad de combate a la extorsión en todas sus modalidades
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro
Más información de la categoria
Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”
Comentarios