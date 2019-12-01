A investigación, policías municipales del occidente de Michoacán, afirma gobernador

Morelia, Michoacán, a 2 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que prácticamente todas las corporaciones de Policía Municipal de la región occidente del estado han sido sometidas a investigación, esto por su actuación el pasado domingo 22 de febrero tras las reacciones de la delincuencia organizada por un operativo desplegado en Jalisco.

En conferencia de prensa, confirmó que prácticamente todos los cuerpos de seguridad municipal del occidente del estado están bajo supervisión, análisis e investigación, pues algunos habrían incurrido en omisiones tras la jornada violenta que dejó enfrentamientos entre civiles y uniformados, bloqueos así como quema de vehículos en algunos caminos de la entidad, principalmente en la zona colindante con Jalisco.

El mandatario estatal dio a conocer lee que este fin de semana sostuvo una reunión de seguridad en Jiquilpan en la que participaron la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional, la Defensa Nacional, para dar seguimiento al tema.

Cabe recordar que el pasado 23 de febrero fueron detenidos 11 elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo, entre ellos el director de seguridad pública municipal, por presuntos nexos con el crimen organizado, mismos que fueron vinculados a proceso el día 27 del mismo mes.

Según lo informado por las autoridades, los implicados no estaban registrados como elementos activos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de que se mantienen en prisión preventiva oficiosa.