A año y medio de prueba piloto en Morelia, 16 personas en situación de calle son descartadas del padrón nacional de desaparecidos.

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:04:21

Morelia, Michoacán, 31 de diciembre de 2025.- Aproximadamente a un año y medio de la implementación del programa piloto en Morelia para la identificación de personas en situación de calle, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán ha obtenido resultados preliminares que ayudan a delimitar el universo de personas no localizadas.

Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión, informó que, mediante la recopilación voluntaria de datos biométricos que incluyen escaneo de huellas dactilares en puntos clave de la ciudad como portales, puentes y centrales camioneras,( espacios donde se concentran ciudadanos en situacion de calle) se han enviado 32 muestras al sistema nacional en la Ciudad de México.

De estas muestras, 16 resultados han sido devueltos con carácter negativo, lo que significa que esas personas no se encuentran registradas en el padrón nacional de desaparecidos.

Tapia Navarrete explicó que este proceso es fundamental para la identificación y determinar si una persona reportada como desaparecida se encuentra en situación de calle. Las otras 16 muestras enviadas se encuentran aún en proceso de cotejo.

El funcionario destacó que este esfuerzo, en coordinación con la policía Morelia y la Fiscalía General del Estado se centra en garantizar el derecho a la identidad, especialmente en casos de personas vulnerables o menores que pudieran haber sido abandonados.

El programa, que se aplica de manera mensual en Morelia debido a las limitaciones de capacidad operativa, continuará en la capital michoacana.