A 56 años de su partida, el legado de Lázaro Cárdenas inspira la defensa de las causas populares: Octavio Ocampo

A 56 años de su partida, el legado de Lázaro Cárdenas inspira la defensa de las causas populares: Octavio Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:19:19
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Morelia, Mich., lunes 19 de octubre 2026.- A 56 años del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Río, su legado sigue siendo un referente para el PRD, manteniendo el compromiso con el pueblo, la justicia social y la lucha permanente por un cambio en las condiciones de vida de quienes históricamente, han enfrentado la pobreza y la desigualdad. 

Así lo expresó el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, quien consideró que la figura del General Cárdenas, trasciende en el tiempo, pues su legado sigue representando una forma de entender la política como una responsabilidad de servicio con la gente, especialmente con los sectores que más necesitan del trabajo institucional: campesinos, trabajadores, pueblos originarios y comunidades que durante generaciones, han mantenido su lucha por el reconocimiento a sus derechos y por mejorar sus condiciones de vida. 

Octavio Ocampo, resaltó que una de las enseñanzas fundamentales para el perredismo michoacano, ha sido la de gobernar escuchando al pueblo, reconociendo las desigualdades y actuando para corregirlas, por lo que consideró, esta manera de gobernar deberá mantenerse para que las decisiones públicas, realmente se traduzcan en oportunidades, derechos y mejores condiciones de vida para las y los michoacanos.

" Los ideales del general Lázaro Cárdenas, forman parte de la memoria histórica y política que dio sustento a la creación del Partido de la Revolución Democrática en 1989. Nuestra lucha por la igualdad, la defensa de las libertades, la participación ciudadana y la democratización de la via pública, forman parte de la ideología de nuestro partido y siguen siendo nuestra referencia para construirnos como una alternativa política comprometida con las causas populares", exaltó. 

Finalmente, Octavio Ocampo expresó su deseo de que esta conmemoración del aniversario luctuoso número 56 del General Lázaro Cárdenas del Río, sea una oportunidad para que su ejemplo, mantenga viva la causa de construir un país más justo y en el que los cambios más importantes, se den con la voluntad y la decisión de colocar el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares.

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