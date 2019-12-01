A 15 años de su nacimiento, el pueblo sigue siendo origen y fuerza de nuestro movimiento: Grupo Parlamentario de Morena

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- El Grupo Parlamentario de Morena conmemoró los 15 años del nacimiento del movimiento que cambió la vida pública de México y destacó que su principal fuerza sigue siendo la misma que le dio origen: la organización del pueblo. Este miércoles, militantes, fundadores y representantes de todo el país se reúnen en el Auditorio Nacional para recordar de dónde viene Morena y refrendar el principio que ha acompañado su historia: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

La bancada recordó que Morena nació desde abajo, después de años de lucha contra un modelo que concentró la riqueza, privatizó bienes públicos y alejó las decisiones de las mayorías. Antes de ser gobierno fue organización territorial, defensa del voto, movilización social y una larga batalla por colocar en el centro a quienes durante décadas fueron olvidados. Esa historia, señalaron, explica por qué la transformación no puede separarse de sus raíces populares.

“Morena no nació en un escritorio ni para repartir cargos. Nació caminando comunidades, colonias y plazas; nació de millones de mexicanas y mexicanos que decidieron que la política podía volver a servir al pueblo. Quince años después tenemos que recordar ese origen todos los días, porque gobernar también significa mantenernos del lado de quienes hicieron posible esta transformación”, afirmó Giulianna Bugarini, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Las diputadas y los diputados de Morena señalaron que los gobiernos surgidos del movimiento han convertido en derechos políticas que antes dependían de decisiones sexenales, como las pensiones, las becas y diversos programas de bienestar, al tiempo que han recuperado la idea de que el Estado debe intervenir para reducir desigualdades, defender la soberanía y garantizar derechos. Añadieron que el reto de una fuerza política que ha crecido es no perder su vínculo con el territorio ni sustituir la organización popular por la lógica de los cargos.

“A 15 años de nuestra fundación, la tarea no es solamente celebrar lo que hemos alcanzado. Es cuidar el movimiento, mantener vivos nuestros principios y seguir organizándonos para profundizar la transformación. Morena nació como una esperanza colectiva y sólo seguirá teniendo sentido mientras permanezca junto al pueblo, defendiendo la justicia social, la soberanía y la igualdad”, concluyó el Grupo Parlamentario de Morena.