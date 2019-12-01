Últimos días para pagar refrendo vehicular sin multas ni recargos: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2026.- El 30 de abril es último día para cumplir con el pago de refrendo vehicular 2026 sin multas ni recargos, informó el tesorero estatal, Luis Navarro. Detalló que durante los primeros tres meses y medio del año, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró 79 mil 800 operaciones por dicho concepto, equivalentes a mil 169 millones 113 mil 513 pesos.

Tras reconocer el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía en el pago del refrendo vehicular 2026, destacó que actualmente se percibe mayor confianza en las acciones de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ya que el cumplimiento se ve traducido en hechos reales, obras, acciones y políticas de verdadero impacto colectivo, lo cual, aunado a la facilidad de las operaciones digitales, propicia mejores resultados para la recaudación estatal.

Manifestó que el acceso a la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/ y el pago digital a través de tarjeta de crédito o débito son ágiles, confiables y transparentes, para lo cual solo se requiere anotar datos de las placas y número de serie del vehículo.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, destacó que las oficinas y ventanillas de Recaudación establecidas en toda la geografía michoacana son una alternativa para cumplir con esta obligación mediante tarjeta, ya que no se recibe dinero en efectivo en cajas.

Señaló que tanto en la plataforma digital como en las oficinas y ventanillas de Recaudación es factible generar una orden de pago con la intención de realizar la operación con dinero en efectivo en una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia. En ese caso, solamente se necesitan los datos de las placas y el Número de Identificación Vehicular o de serie, que se localizan en la tarjeta de circulación, finalizó.