Últimos días de enero para aprovechar el 10% de descuento en el pago del predial 2026 en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 13:42:36
Morelia, Michoacán; 25 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recuerda a la ciudadanía que durante todo el mes de enero se mantiene vigente el 10 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial 2026, como un incentivo para apoyar la economía familiar y reconocer a las y los contribuyentes cumplidos.

Con el objetivo de brindar mayor comodidad y cercanía, el Ayuntamiento de Morelia cuenta con 22 módulos y cajas de cobro ubicados en distintos puntos de la mancha urbana, así como en las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de Los Reyes, donde las personas pueden realizar su pago de manera ágil. 

Asimismo, se encuentra disponible el pago en línea las 24 horas, a través del portal oficial www.morelia.gob.mx

El pago del predial puede efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, y se cuenta con facilidades de 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. 

Para mayor información, la ciudadanía puede acudir al de Morelia (CAM), a cualquiera de los módulos de pago, o consultar las cuentas oficiales en Facebook: Tesorería H. Ayuntamiento de Morelia y Gobierno de Morelia.

El Gobierno Municipal invita a aprovechar este beneficio vigente durante el mes de enero, pues el cumplimiento oportuno del predial contribuye al fortalecimiento de los servicios, obras y acciones en beneficio de todas y todos los morelianos.

