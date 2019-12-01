Órgano de Disciplina del PRD-M revisará conducta de militantes que se reúnen con políticos externos al Sol Azteca: Ocampo pide respeto al Partido

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- El órgano de disciplina interna del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán será quien valore la conducta de aquellos militantes que asisten a reuniones con figuras políticas externas al PRD, advirtió Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del Sol Azteca.

El diputado local señaló que, si bien el partido cree en la libertad de expresión, también exige disciplina y respeto a la institución política.

"No podemos ir algunos ir caminando para darnos fuerza y otros ir caminando de manera distinta como lo está haciendo la mayoría del partido, pero lo cierto es que también luego hay quienes aprovechan el hecho de haber tenido algún cargo y tratar de venderse como si fueran los grandes liderazgos. El partido hoy tiene nuevos rostros, nuevas generaciones, nuevas personas, y mucha gente también, que aunque no tengan la juventud, pero tienen la lealtad, mucha lealtad, respeto, compromiso y cariño del partido", comentó el representante partidista, quien llamó a los perredistas a tener prudencia.

A través de la red social del legislador morenista, Raúl Morón Orozco, hace unas horas se publicaron algunas fotos donde se observan a perredistas del comité municipal de Morelia. También se ubica a experredistas como Martín García Avilés, político que, recordó Ocampo, ya está haciendo trabajo para Morena.