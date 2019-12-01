Órgano de Administración Judicial realiza designaciones de vacantes de carrera judicial con base en listas de reserva

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025 . En el nuevo Poder Judicial de Michoacán, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha fortalecido su política de designaciones para la función jurisdiccional al hacer designaciones considerando las listas de reserva de concursos de oposición, respetando estrictamente el orden de prelación, garantizando con ello transparencia, justicia y apego a los resultados obtenidos en concursos anteriores.

Esta práctica, además de cumplir con la normatividad vigente, reconoce y respeta los derechos de la plantilla del personal judicial. Las designaciones recientes han beneficiado a personas que habían participado en concursos de oposición abiertos, que acreditaron su formación inicial y que desde hace años se mantenían en listas de reserva en espera de una oportunidad para ejercer la función para la que se prepararon. En este sentido, el OAJ ha mostrado sensibilidad institucional al valorar la experiencia, el compromiso y el esfuerzo de quienes han dedicado tiempo y recursos a profesionalizarse para servir a la justicia.

Un ejemplo de ello es el reciente uso de la lista de reserva del concurso para personas facilitadoras, vigente desde hace ocho años, cuyos resultados continúan plenamente válidos conforme a la normativa. Esta decisión refleja un profundo respeto por el trabajo realizado por personas que superaron todas las etapas del concurso y se mantuvieron capacitadas, acreditadas y listas para asumir responsabilidades cuando la institución lo requiriera.

Las listas disponibles en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx se integran exclusivamente por quienes superaron todas las etapas de los concursos de oposición públicos, con etapas claramente definidas y resultados disponibles para consulta, asegurando objetividad, imparcialidad, paridad de género, transparencia y profesionalismo. Actualmente 55 personas conforman las reservas para perfiles como secretarías de acuerdos y proyectistas de primera y segunda instancia en materias civil y penal, secretarías instructoras y actuarias.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán consolida un modelo de administración que reconoce la trayectoria, el mérito del personal, que garantiza igualdad de oportunidades, excelencia profesional y da certeza en cada designación.