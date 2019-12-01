Órgano de Administración Judicial fortalece acciones para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2025.- Como parte de los trabajos que impulsa el Órgano de Administración Judicial (OAJ) para garantizar una implementación sólida y ordenada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), este viernes 27 de febrero dará inicio el Taller de Capacitación dirigido a magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado.

Este esfuerzo forma parte de una ruta integral de trabajo encabezada por el OAJ, que incluye la conformación de una comisión multidisciplinaria responsable de coordinar los aspectos técnicos, operativos y organizacionales para la entrada en vigor del Código, prevista para abril de 2027. Asimismo, se suma el Foro de Análisis y Formación Judicial en el Nuevo CNPCyF, realizado en 2025 y disponible para su consulta en el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Michoacán, como herramienta de actualización y reflexión jurídica.

Las sesiones del Taller de Capacitación sobre la Implementación del CNPCyF se desarrollarán en el Auditorio del Palacio de Justicia José María Morelos, los días viernes y sábados en las siguientes fechas: 27 y 28 de febrero; 20 y 21 de marzo; así como 10 y 11 de abril.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la profesionalización permanente de su personal jurisdiccional y con la construcción de una justicia más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía, a la altura de los desafíos que plantea el nuevo modelo procesal civil y familiar.