Órgano de Administración Judicial da seguimiento a acciones de inclusión y aprueba contratación de persona traductora en Lengua de Señas Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 09:28:03
Morelia, Michoacán, 17 de diciembre de 2025. En seguimiento de una primera reunión de trabajo en materia de inclusión y accesibilidad donde participó personal del Poder Judicial de Michoacán y el movimiento Nada Sobre Nosotros, Sin Nosotros, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Michoacán aprobó la contratación de una persona traductora de Lengua de Señas Mexicana que formará parte de la institución, con el objetivo de facilitar la comunicación y garantizar un acceso efectivo a la justicia para personas con discapacidad auditiva.

En la reunión estuvieron presentes María Marbella Reynoso Juárez, titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Derechos Indígenas, y Cristiam Arturo Trujillo García, en representación de la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos; quienes compartieron que ya se trabaja en la elaboración de un plan de capacitación institucional que permita mejorar la atención hacia todas las personas usuarias, desde un enfoque de derechos humanos, inclusión y accesibilidad universal.

Como parte de las acciones acordadas, se realizará un recorrido por las instalaciones del Palacio de Justicia José María Morelos para identificar áreas de oportunidad para mejorar condiciones de accesibilidad; a la par, se informó a la agrupación que están en proceso de adquisición banquillos universales para personas de talla baja para ser ubicados en todos los juzgados, salas y ponencias del estado.

Estas acciones refrendan el compromiso del nuevo Poder Judicial de Michoacán de consolidarse como un espacio incluyente y accesible, sentando las bases para realizar ajustes razonables de la mano con personas con discapacidad y sectores históricamente vulnerados, bajo el principio de tomar decisiones con su participación.

