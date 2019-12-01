Éxito total la Noche de Ánimas 2025 en Quiroga, Michoacán

Quiroga, Michoacán, a 7 de noviembre 2025.– Todo un éxito resultó la festividad de Noche de Ánimas 2025 en Quiroga, que atrajo a turistas estatales, nacionales e internacionales, quienes se dejaron conquistar por la calidez de su gente, la riqueza cultural y la inigualable gastronomía del municipio, donde las carnitas continúan consolidándose como un orgullo gastronómico michoacano.

Por lo que, las calles y plazas de Quiroga se vistieron de color, música y tradición, en una celebración llena de magia, historia y espiritualidad que reafirmó la identidad de este pueblo como un referente del Día de Muertos en Michoacán.

Durante esta festividad, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, recibió la visita de la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien recorrió junto a la edil y al titular de Turismo de Michoacán, Roberto E. Monroy García, las principales calles de la cabecera y la comunidad de Santa Fe de la Laguna, conociendo de cerca las expresiones culturales que hacen de Quiroga un destino imperdible.

Entre las actividades destacaron el Concierto de las Cuarentunas de Morelia y del Magisterio de México, así como el Gran Concurso de Catrinas, eventos que llenaron de vida y folclor el corazón del municipio.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal implementó un operativo especial de Noche de Muertos, que dio inicio con el banderazo oficial el viernes 31 de octubre, encabezado por Alma Mireya González Sánchez, el síndico Sergio Garnica y la secretaria del Ayuntamiento, María de Lourdes González, en coordinación con Seguridad Pública, Protección Civil, la Fiscalía General del Estado y Bomberos.

El operativo incluyó recorridos de prevención y vigilancia en comunidades indígenas, rancherías y la cabecera municipal, además de presencia policial en las principales carreteras y eventos turísticos como la rodada ciclista, callejonadas, encendido de altares y procesiones.

También se reforzó la proximidad social con turistas nacionales y extranjeros, ofreciendo orientación y acompañamiento en zonas clave como la plaza de las carnitas, mercados, bodegas de artesanías y templos.