¡Éxito total! Policía Morelia premia a ganadores de histórica carrera con causa

¡Éxito total! Policía Morelia premia a ganadores de histórica carrera con causa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 21:07:09
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Morelia, Michoacán; 01 de octubre de 2026.- Policía Morelia llevó a cabo la ceremonia de premiación de la 1ra Carrera Atlética "Yo con Policía Morelia", evento que contó con una gran participación y un ambiente 100% familiar.

La justa, realizada el pasado 27 de septiembre con salida desde la Catedral de Morelia, superó todas las expectativas al congregar a más de 1,200 corredoras y corredores, consolidándose como un evento deportivo, inclusivo y con causa que unió a la ciudadanía con su policía.

Gracias a la cuota de recuperación, se logró recaudar y entregar un donativo de 369 mil 359 pesos a Rescate Delegación Morelia, recurso que será destinado a fortalecer su equipamiento y capacidad de respuesta en atenciones prehospitalarias en beneficio de las y los morelianos.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, encabezó la ceremonia de premiación, en donde se reconoció a los primeros lugares de las categorías 10K, 5K y 5K Inclusivo.

Durante la ceremonia se premió a los ganadores absolutos y por categoría:

- 10K Competitivo: Juvenil, Libre, Máster y Veteranos, en ramas femenil y varonil.
- 5K Competitivo: Juvenil, Libre, Máster y Veteranos, en ramas femenil y varonil.
- 5K Inclusivo: Femenil y varonil.

Las y los ganadores recibieron una bolsa económica en conjunto de 60 mil pesos, así como reconocimientos y premios en especie otorgados por los aliados de hacer posible la justa deportiva.

Con esta primera edición, Policía Morelia refrenda el modelo de proximidad social: siendo una policía cercana, humana y solidaria que promueve no solo la seguridad, sino también la activación física y la solidaridad.

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