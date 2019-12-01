Échale una Mano a las Escuelas cierra 2025 con más de 950 planteles atendidos en Morelia: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 13:07:11

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán informó que durante 2025 el programa Échale una Mano a las Escuelas, logró atender más de 950 instituciones educativas en colonias, comunidades y tenencias de Morelia.

A lo largo de este año, Échale una Mano a las Escuelas realizó acciones como la mejora de fachadas, rehabilitación de aulas, patios cívicos y sanitarios, así como el equipamiento de aulas de medios, contribuyendo a que niñas, niños y jóvenes estudien en espacios más dignos, seguros y funcionales.

“La educación es la base para construir paz, oportunidades y futuro. Cuando mejoramos una escuela, no solo arreglamos un edificio, fortalecemos la esperanza de las familias y de nuestras comunidades”, expresó el legislador.

Uno de los avances más importantes de 2025 fue la suma de talleres de crianza responsable, dirigidos a madres y padres de familia, con el objetivo de fortalecer la participación familiar en la educación, promover entornos de respeto y mejorar la convivencia desde el hogar.

Barragán subrayó que el programa se realiza mano a mano con la comunidad, en coordinación con maestras, maestros, comités escolares y familias, lo que ha permitido que las acciones tengan impacto real y permanente.

“Échale una Mano a las Escuelas no sustituye la responsabilidad del Estado, pero sí acompaña, escucha y actúa donde más se necesita. La transformación se construye desde el territorio, con la gente y para la gente”, afirmó.

Finalmente, el diputado adelantó que en 2026 el programa continuará ampliándose, reforzando no solo la infraestructura educativa, sino también las acciones comunitarias que permitan formar entornos escolares más humanos, participativos y orientados a la paz.