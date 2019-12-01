350 Policías municipales de Morelia custodiarán las marchas del 8M

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 12:43:51

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.— Un total de 350 elementos (mujeres) de la policía municipal de Morelia participarán en el operativo establecido para resguardar las dos marchas programadas para este domingo 8 de marzo, según confirmó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. El objetivo principal del despliegue es garantizar la seguridad y el acompañamiento de las manifestantes.

Benítez Silva detalló que el Ayuntamiento se encuentra en coordinación con el gobierno estatal y las colectivas, tras haber celebrado reuniones de trabajo donde se definieron protocolos, puntos de salida y el tipo de apoyo solicitado por las organizadoras.

El Secretario del Ayuntamiento señaló que la prioridad de las mesas de trabajo fue el factor humano.

"Es el permitir la libre manifestación y el acompañamiento para su seguridad", indicó.

Recordó que son dos marchas distintas, con un operativo logístico que incluye cierres viales.

"Los inicios de cortes viales serán a partir de las 4:00 de la tarde del domingo la primera marcha sale del Monumento a Lázaro Cárdenas a las 4:30 y la segunda marcha a las 5:00 de la Plaza Morelos", apuntó.

Ambos contingentes convergerán en el primer cuadro de la ciudad alrededor de las 6:30 PM.