2026 será de fortalecimiento a la agenda ciudadana con #BuenasAcciones:

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembre de 2025.-Al destacar que el año 2025 concluirá con un balance positivo en términos legislativos, la diputada local Brissa Arroyo, afirmó que el 2026 será de consolidación de iniciativas que están pendientes.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, pormenorizó que en el año por concluir se presentaron diversas iniciativas, exhortos y posicionamientos que fortalecen nuestros derechos.

Entre las iniciativas presentadas destacan Reforma al Comité y a la Coordinación de Atención Ciudadana y Gestoría, Regulación del Uso de Inteligencia Artificial en Contenidos Digitales la cual fue ya aprobada, Brecha Salarial, Reforma al Código Penal sobre Delitos contra Periodistas, Iniciativa de nuevas masculinidades, Instalación de Lactarios en el Congreso del Estado y en plazas públicas, Iniciativa Violencia Obstétrica con el objetivo de que haya una atención médica digna para el parto, posparto y puerperio aún cuando las madres den a luz a un bebé sin vida.

De igual forma iniciativas sobre Violencia Feminicida, Violencia Moral, Reclutamiento laboral, Licencia de paternidad obligatoria, Residuos sólidos, Insumos y medicamentos en el sector salud y Sistema de Cuidados.

"Vamos a seguir impulsando aquellas iniciativas que tengan un impacto en toda la ciudadanía, por ejemplo no desistiremos en la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo, los lactarios para que la lactancia materna se vea con naturalidad”, expresó.

La legisladora local enfatizó que en durante el 2026 de plantea consolidar temas pendientes y ya se trabaja en iniciativas que contienen rubros como: Gestación subrogada; Embarazos infantil y adolescente, Ley de atención de violencia familiar, Código “azul Morelia”, Virus del papilona humano (VPH), entre otras.

Y es que uno de los temas más preocupantes y que requiere una atención integral es el embarazo en niñas y adolescentes, porque en el ranking de América Latina, México se ubica dentro de los primeros lugares en embarazos a temprana edad, y por consiguiente será uno de los temas prioritarios.

Asimismo, de acuerdo con la agenda social programada, a principios del 2026 Brissa Arroyo estará atendiendo a las infancias y la reconstrucción del tejido social a través de reuniones en diversas colonias con motivo de Los Reyes Magos y la tradicional Rosca de Reyes.