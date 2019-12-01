100 días contra el cáncer: Víctor Manriquez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 08:06:07

Morelia, Mich.- 27 de septiembre de 2026.- Tras solicitar licencia a su cargo como diputado de Movimiento Ciudadano el 18 de mayo de 2025, Víctor Manríquez compartió su testimonio al cumplir 100 días de luchar contra un cáncer de estómago muy avanzado.

A través de un video en redes sociales el legislador con licencia narró que comenzó con fuertes dolores en el abdomen que no lograban diagnosticar. Tras ser trasladado a Guadalajara, los doctores descubrieron que la enfermedad era cáncer y que se había extendido a otros órganos y que su salud estaba en un estado muy delicado.

El panorama inicial era devastador: los médicos le daban apenas unos días o meses de vida. Le recomendaron prepararse para despedirse de su esposa, sus tres hijos y sus padres. Sin embargo, Manríquez decidió intentar el tratamiento de quimioterapia. Contra todo pronóstico, su cuerpo respondió bien y logró estabilizarse.

Durante estos tres meses ha superado seis sesiones de quimioterapia, varias intervenciones médicas para colocarle dispositivos de tratamiento y la pérdida de casi 30 kilos.

A pesar del enorme cansancio, el diputado con licencia destacó que el amor de su familia le ha permitido superar el pronóstico inicial de tres días y llegar a los 100 días de vida. Mientras haya un día más habrá esperanza, afirmó.