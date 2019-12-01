Ya no hay bloqueos carreteros tras muerte de "El Mencho", informa Sheinbaum; reconoce labor de las Fuerzas Armadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 08:39:52

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya no hay bloqueos en las carreteras del país, tras los hechos violentos que derivaron de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder criminal de Jalisco, a manos de las Fuerzas Armadas federales.

“[…] el día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido, pues toda la actividad. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reconoció el trabajo de los elementos de seguridad y envió su pésame a las familias y seres queridos de los uniformados que perdieron la vida en los enfrentamientos.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional. El general Ricardo Trevilla Trejo, el Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea, realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación”, expresó.

Igualmente, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que lo más importante es garantizar la paz y la seguridad de las y los mexicanos.

En ese sentido, comentó que desde Palacio Nacional que se instaló un centro de mando para mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), perdió la vida mientras era trasladado a la Ciudad de México, tras un operativo en su contra en Tapalpa, Jalisco, la mañana del 22 de febrero.