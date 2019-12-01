“Ya es hora de que se normalice el comerció del ganado”; México informa  a EE.UU que es seguro reactivar la exportación de ganado tras contención de gusano barrenador  

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 18:43:42
Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2025.- Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrolllo Rural, hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos, esto para reactivar las exportaciones de ganado de pie, ya que asegura, no existe ninguna razón científica o técnica que justifique que el cierre de la frontera norte siga cerrada para este comercio.

Esto sucede tras 10 meses de atención y contención a la plaga de gusano barrenador, la cual afectó considerablemente al ganado en el territorio mexicano.

“Por todos estos resultados y nivel de diálogo, con el gobierno estadunidense, ya es hora que se normalice el comercio de ganado”, indicó el secretario.

El secretario calificó como bastante exitosa la campaña que se aplicó para la contención de esta plaga, ya que aseguró, que durante estos últimos meses no se ha registrado ningún caso de gusano barrenador ni en el centro ni en el norte del país. Indicando que la ganadería de México es segura para la exportación, destacando sobre todo a Sonora, Coahuila, Durango, Tamaulipas y Chihuahua, los cuales son los principales estados productores de ganado para la exportación hacía los Estados Unidos. 

