Vuelca trailero de 19 años al intentar rebasar en la carretera federal 57

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 16:13:28

Saltillo, Coahuila, 3 de septiembre del 2025.- Un tráiler cargado culminó volteado durante la tarde de este miércoles en la carretera federal número 57, en el tramo coloquialmente conocido como Los Chorros, luego de que el joven operador, de 19 años de edad, llevara a cabo una maniobra de rebase que no logró concretar.

El propio conductor narró lo sucedido al afortunadamente no causarse lesiones de gravedad después de lo sucedido; indicó que circulaba en dirección al norte cuando intentó adelantar a otro vehículo particular, no obstante, la velocidad y el peso de la carga le hicieron perder el control de la unidad.

Tras perder la estabilidad, el tráiler abandonó la carpeta asfáltica y quedó recostado, lo cual causó el cierre parcial de la circulación.

La volcadura generó reducción en la circulación durante varios minutos, mientras se realizaban labores para asegurar la unidad siniestrada y preparar las maniobras de retiro con grúas de alto tonelaje, en tanto que no se reportaron fugas ni riesgos adicionales tras la volcadura del vehículo pesado.