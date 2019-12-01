Vuelca trailero de 19 años al intentar rebasar en la carretera federal 57

Vuelca trailero de 19 años al intentar rebasar en la carretera federal 57
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 16:13:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Saltillo, Coahuila, 3 de septiembre del 2025.- Un tráiler cargado culminó volteado durante la tarde de este miércoles en la carretera federal número 57, en el tramo coloquialmente conocido como Los Chorros, luego de que el joven operador, de 19 años de edad, llevara a cabo una maniobra de rebase que no logró concretar.

El propio conductor narró lo sucedido al afortunadamente no causarse lesiones de gravedad después de lo sucedido; indicó que circulaba en dirección al norte cuando intentó adelantar a otro vehículo particular, no obstante, la velocidad y el peso de la carga le hicieron perder el control de la unidad.

Tras perder la estabilidad, el tráiler abandonó la carpeta asfáltica y quedó recostado, lo cual causó el cierre parcial de la circulación.

La volcadura generó reducción en la circulación durante varios minutos, mientras se realizaban labores para asegurar la unidad siniestrada y preparar las maniobras de retiro con grúas de alto tonelaje, en tanto que no se reportaron fugas ni riesgos adicionales tras la volcadura del vehículo pesado.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Abandonan cuerpo desmembrado en el libramiento sur de Irapuato
Sujeto que agredió sexualmente a su compañera menor de edad dentro del mismo negocio, fue detenido en Nuevo León
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Más información de la categoria
Destituyen a tres funcionarios de la Fiscalía Querétaro por negligencia en caso de Esmeralda
Balacera y bloqueos en Matamoros ponen en alerta a la ciudadanía; piden no salir de casa en redes sociales
Hallan restos humanos en Jiménez, Michoacán; vecinos reportaban olor nauseabundo en el lugar
Cae grupo de jóvenes que pretendían colocar mensajes amenazantes en Tijuana; llevaban consigo arma de grueso calibre
Comentarios