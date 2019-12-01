Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 08:14:21

Ciudad de Méxic. A 26 de noviembre 2026.- El programa Vivienda para el Bienestar ofrece la posibilidad de adquirir una casa a trabajadores con bajos ingresos que estén afiliados al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Para solicitar una vivienda, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Percibir entre uno y dos salarios mínimos.

Tener al menos seis meses continuos en su empleo actual.

Contar con una relación laboral vigente.

No tener un crédito hipotecario activo con Infonavit.

No contar con una vivienda propia.

No haber recibido anteriormente un subsidio federal para vivienda.

También se contempla contar con registro en una Afore, tener los datos biométricos actualizados y autorizar la consulta al Buró de Crédito.

Las casas del programa tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y cuentan con dos recámaras, sala, comedor, cocina y baño.

¿Cómo solicitar una vivienda?

Los trabajadores pueden consultar los requisitos y procedimientos en las páginas del portal oficial de Vivienda para el Bienestar y del Infonavit.. El registro es personal y gratuito, por lo que no necesitan recurrir a gestores o intermediarios.

Las personas que no están afiliadas pueden acceder al programa mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), siempre que cumplan con las condiciones de la convocatoria.