Viva Aerobus y Volaris se unen para crear el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas; se esperan vuelos más baratos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:07:11

Ciudad de México, 19 de diciembre del 2025.- Viva Aerobus y Volaris informaron que alcanzaron un acuerdo para crear un grupo mexicano de aerolíneas bajo una sociedad controladora, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea y ampliar la oferta de vuelos de bajo costo en México y hacia el extranjero.

Ambas compañías continuarán operando de forma independiente, con marcas, certificados y rutas propias, lo que permitirá conservar las opciones actuales para los pasajeros y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de vuelos punto a punto.

En un comunicado conjunto, las aerolíneas señalaron que la operación traerá beneficios para empleados, usuarios, proveedores, accionistas y la sociedad, además de impulsar la inversión, el empleo, el turismo y el desarrollo económico del país.

Gracias a las economías de escala, el nuevo grupo contará con menores costos de flota, mejor acceso a financiamiento y una posición financiera más sólida, lo que permitirá ampliar servicios de alta calidad a precios accesibles y llegar a más pasajeros.

“Estimamos que esta alianza impulsará el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos punto a punto que ha transformado la industria en las últimas dos décadas”, afirmó Enrique Beltranena, presidente y director general de Volaris.