Visita Claudia Sheinbaum a los damnificados por las lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 21:15:43

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió este domingo los municipios afectados por las lluvias de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo.

"Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado”, expresó a través de redes sociales la mandataria federal.

Asimismo, indicó que desde el pasado 10 de octubre se instaló el Comité Nacional de Emergencias para auxiliar a la población de los 111 municipios afectados de los estados Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Querétaro.

Según la información en las entidades antes mencionadas, se registraron 108 interrupciones en 18 carreteras federales: 103 ya fueron atendidas y se trabaja en las cinco restantes, además de que se garantiza que haya alimentación, agua potable y que los refugios operen al 100 por ciento.

“A las personas que perdieron a un familiar, no solo nuestra solidaridad, sino nuestro apoyo. Y a las personas que aún no encuentran a sus familiares, les pido, por favor, que puedan llamar al 079, ahí hay un equipo permanente para estar informando y atendiendo a la población”, detalló.

El lunes, durante "La Mañanera del Pueblo", la jefa del ejecutivo dará a conocer las acciones que se realizan en apoyo a la población.

El Gobierno de México actualizó este domingo la cifra de fallecidos, los cuales suman 47, por las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones.