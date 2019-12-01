Visita Claudia Sheinbaum zonas afectadas por lluvias en la Sierra Gorda queretana

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Durante un recorrido por las zonas más afectadas de la Sierra Gorda queretana, el gobernador, Mauricio Kuri González, reconoció y agradeció el acompañamiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el primer minuto de la contingencia ocasionada por las precipitaciones pluviales, al brindar apoyos para atender los daños que presentó la red carretera con el fin de salvaguardar la seguridad de las y los serranos.

“Yo tengo que agradecerle mucho a la Presidenta porque desde el inicio de la contingencia me habló, hicimos varios zooms de forma muy ejecutiva y el Ejército nos mandó ayuda con la Guardia Nacional con el tema de la cartera 120 y ahorita que haya venido acá, que nos haya acompañado aquí a esta comunidad aquí en Pinal, pues la verdad que habla muy bien de ella y muy agradecido”, manifestó.

En la comunidad de Río Escanela, municipio de Pinal de Amoles, el Gobernador y la Presidenta de México, escucharon de primera mano las principales necesidades de las y los damnificados, comprometiéndose a seguir trabajando coordinados para otorgar los apoyos necesarios.

De igual forma constataron las labores de remoción de escombros y restablecimiento de las vías carreteras. En este contexto, la Presidenta reiteró a las familias que perdieron parte de su patrimonio el apoyo de su gobierno y les aseguró que no están solos, que se trabaja en colaboración con los tres órdenes de gobierno para garantizarles atención.

Anunció que, en próximos días, a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), se dispondrán brigadas para apoyar en el censo que realiza Gobierno del Estado y así definir los apoyos que se otorgarán a las familias que lo necesiten.

Por último, la Presidenta reconoció la labor del Gobernador y todo su equipo de trabajo para atender la emergencia pluvial y establecer puentes aéreos destinados a la pronta atención de las y los ciudadanos; así como traslados médicos.