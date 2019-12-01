Visibiliza IEEQ derechos de la comunidad Trans y No Binaria en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 20:00:03

Santiago de Querétaro, Qro., martes 31 de marzo de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), a través de la Comisión de Inclusión y la Unidad de Género e Inclusión, llevó a cabo la conferencia “Visibilidad trans. Experiencias y luchas por los derechos de la comunidad trans y No Binaria”.

La plática, dirigida al personal del Instituto, fue impartida por Guille Hernández González y Rose de la Queen, en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

El objetivo fue promover la sensibilización y reflexión sobre la visibilidad de las personas trans y no binarias, a través del diálogo entre las experiencias desde el activismo y la academia, impulsando actitudes de respeto, uso adecuado del lenguaje y trato digno.

La consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, afirmó que la democracia no es un concepto abstracto, sino un estilo de vida que se alcanza plenamente cuando somos capaces de construir entornos seguros e incluyentes, libres de cualquier distinción por identidad o expresión de género.

Consideró que el diálogo informado abona a la compresión y la difusión de los desafíos estructurales que enfrenta la comunidad trans, así como a garantizar los derechos humanos de todas las personas en la entidad.

La presidenta de la Comisión de Inclusión, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, reiteró el compromiso del Instituto de avanzar en la adopción de medidas, lineamientos y acciones concretas que fortalezcan una democracia verdaderamente incluyente.

“Este espacio de capacitación representa una oportunidad para sensibilizarnos, fortalecer nuestras capacidades institucionales y reafirmar nuestro compromiso con la inclusión, la igualdad y la no discriminación”, señaló.

En su intervención, Guille Hernández explicó diversos conceptos como: Genitalidad, Identidad de género, Expresión de género, Binario, No binario, Cisspasing, Disforia de género, Acciones de afirmación de género y Malgenerización.

Además, hizo algunas recomendaciones para evitar la discriminación como: no asumir género, preguntar pronombres, evitar cuestionar la identidad de las personas, entre otras.

Rose de la Queen compartió su vivencia y destacó la importancia de crear conciencia sobre los retos que todavía enfrentan las personas trans en distintos ámbitos como el personal, laboral y profesional.

En el evento estuvieron presentes las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio y Violeta Larissa Meza Lavadores; el secretario ejecutivo, Juan Ulises Hernández Castro, y la titular de la Unidad de Género e Inclusión, Militza Yazmín González Carranza.