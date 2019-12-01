Vinculan a proceso a siete escoltas y presunto autor intelectual del magnicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 07:39:34

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.- Un juez federal determinó vincular a proceso a Joer Armando “N”, presunto autor intelectual del magnicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, así como a siete escoltas.

Cabe señalar que, la audiencia en donde se definió la situación jurídica de los implicados en el crimen tuvo una duración de 18 horas y concluyó la madrugada del 27 de noviembre.

Según el togado, hay pruebas suficientes en contra de “EL Licenciado” para vincularlo a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, en agravio de Manzo Rodríguez y dos civiles más.

Por su parte, los escoltas del finado presidente municipal fueron señalados por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión.

Como medida cautelar, el juez dictó la continuidad de la prisión preventiva oficiosa: los siete escoltas permanecerán en el penal de Mil Cumbres de Morelia, Michoacán, mientras que Jorge Armando “N” seguirá en el penal El Altiplano, ubicado en Alomoloya de Juárez, Estado de México.

De igual forma, el juez fijó un lapso de tres meses para que se termine con la investigación complementaria por este crimen.