Vinculan a proceso a Javier Duarte por el delito de peculado

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2026.- El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, determinó vincular a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado, al presuntamente causar un daño de 5 millones de pesos a un fondo destinado a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

El juzgador también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del nuevo proceso. Asimismo, otorgó un plazo de seis meses —que vence el 17 de agosto— para que la defensa y la Fiscalía General del Estado realicen la investigación complementaria y reúnan las pruebas correspondientes dentro de la causa penal 667/2025.

El abogado del exmandatario, Pablo Campuzano, informó que impugnarán la resolución del juez.

Con la imposición de la prisión preventiva, queda en suspenso la posible liberación de Duarte prevista para el 15 de abril, fecha en la que cumpliría nueve años de prisión por la condena que recibió tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero, delitos por los que permanece interno desde 2017.

No obstante, su defensa adelantó que solicitará una audiencia previa a esa fecha para pedir la modificación de la medida cautelar.

Al concluir la audiencia —que se prolongó por casi 11 horas—, Duarte expresó ante el juez que no le sorprendía la resolución y afirmó: “Gana nuevamente la política sobre la justicia”.