Vinculan a proceso a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; habría triangulado casi 73 millones de pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 13:33:23

Ciudad de México, 14 de diciembre del 2025.- El exmandatario de Chihuahua, César Duarte, enfrentará un proceso penal al ser vinculado a proceso por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez federal resolvió otorgar un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo que Duarte deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. Cabe señalar que la Fiscalía había solicitado un plazo menor.

En la audiencia se expuso que el exgobernador habría causado un daño al erario público de Chihuahua. Según las indagatorias, entre los años 2012 y 2016 presuntamente desvió alrededor de 96 millones de pesos provenientes de un programa de apoyo al sector agropecuario, recursos que eran administrados por la Secretaría de Hacienda estatal.

La Fiscalía General de la República sostiene que, de ese monto, aproximadamente 73 millones de pesos fueron transferidos de manera intencional a distintas cuentas bancarias de empresas en las que Duarte figuraría como principal accionista.