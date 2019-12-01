Coatzacoalcos, Veracruz, a 24 de noviembre de 2026.- Veracruz enfrenta un nuevo episodio de condiciones meteorológicas adversas ante la llegada del frente frío número 8, que provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento, descenso de temperaturas y posibles heladas en las zonas montañosas, por lo que autoridades estatales elevaron el nivel de alerta.

La Secretaría de Protección Civil activó la Alerta Gris en Fase de Acción ante los riesgos que podrían presentarse en distintas regiones de la entidad, entre ellos inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, deslaves, derrumbes, caída de árboles y afectaciones en viviendas e infraestructura.

El evento de Norte comenzará a intensificarse durante la noche de este martes y continuará a lo largo del miércoles, con rachas de viento de entre 85 y 105 kilómetros por hora en la zona costera, además de oleaje de dos a cuatro metros de altura.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican acumulados de entre 50 y 70 milímetros en regiones montañosas, Los Tuxtlas y la cuenca del Papaloapan durante este martes; mientras que para el miércoles las lluvias más intensas se concentrarán en Los Tuxtlas y las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, con registros de entre 70 y 100 milímetros.

Las condiciones también favorecerán temperaturas bajas en las regiones de mayor altitud, donde podrían presentarse heladas durante las madrugadas y primeras horas del día. Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y atender las recomendaciones de Protección Civil.