Veracruz registra 55 municipios afectados y más de 16 mil viviendas dañadas por las lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:14:23

Poza Rica, Veracruz, 11 de octubre de 2025.- Las lluvias intensas de los últimos días provocaron afectaciones en 55 municipios del estado, con un estimado de 16 mil viviendas dañadas, según reportes de autoridades estatales y federales.

En las zonas más impactadas, se mantienen activos 19 refugios temporales donde son atendidas 654 personas. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional realizan labores de auxilio, desazolve y apoyo en comunidades incomunicadas, mientras la Marina participa con generación eléctrica de emergencia y asistencia humanitaria.

La Comisión Federal de Electricidad informó que 130 mil usuarios resultaron afectados por cortes de energía, con un avance de más del 20% en la restitución del servicio. En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha rehabilitado 55 kilómetros de carreteras dañadas, de un total de 90.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene instalado un puesto de comando en Poza Rica para dirigir los trabajos interinstitucionales de atención a la emergencia y acelerar el restablecimiento de los servicios básicos.