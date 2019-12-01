Veracruz otorga exención de impuestos a 11 municipios afectados por lluvias

Veracruz otorga exención de impuestos a 11 municipios afectados por lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 13:42:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, 12 de noviembre de 2025.– El Gobierno de Veracruz anunció la exención de varios impuestos estatales para los municipios afectados por las fuertes lluvias registradas del 6 al 11 de octubre, provocadas por la tormenta tropical Raymond.

A través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial, la administración estatal informó que el fenómeno meteorológico causó graves afectaciones socioeconómicas en once municipios, por lo que se considera necesario otorgar beneficios fiscales para mitigar los daños y apoyar la recuperación económica de la población.

Entre los beneficios destacan la exención del 100% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Además, no se pagarán derechos por la baja de vehículos públicos o privados que hayan resultado siniestrados o inutilizados, ni tenencia ni derechos de control vehicular correspondientes a los ejercicios fiscales 2025 y anteriores para unidades consideradas pérdida total. También se condonará el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación.

En los casos donde existan créditos fiscales derivados del impuesto sobre erogaciones al trabajo personal, el pago podrá diferirse hasta enero sin generar recargos.

Los beneficios aplicarán únicamente en los municipios de Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán, según detalla el decreto estatal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Capturan a tres presuntos responsables de extorsionar a un reciclador en Morelia, Michoacán 
Cae ‘La China’, operadora de cártel jalisciense con presencia en Colima; habría participado en masacres y hechos de violencia extrema
Vinculan a proceso a presuntos homicidas de dos hombres en Zamora, Michoacán
En Apatzingán, Michoacán, aseguran y desactivan seis artefactos explosivos
Más información de la categoria
Cae ‘La China’, operadora de cártel jalisciense con presencia en Colima; habría participado en masacres y hechos de violencia extrema
Alumno de secundaria en Zacatecas bajo investigación por crear imágenes íntimas de compañeras con IA
En Apatzingán, Michoacán, aseguran y desactivan seis artefactos explosivos
Ultiman al jefe de Vía Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo; suman cuatro funcionarios municipales asesinados
Comentarios