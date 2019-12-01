Veracruz otorga exención de impuestos a 11 municipios afectados por lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 13:42:56

Xalapa, Veracruz, 12 de noviembre de 2025.– El Gobierno de Veracruz anunció la exención de varios impuestos estatales para los municipios afectados por las fuertes lluvias registradas del 6 al 11 de octubre, provocadas por la tormenta tropical Raymond.

A través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial, la administración estatal informó que el fenómeno meteorológico causó graves afectaciones socioeconómicas en once municipios, por lo que se considera necesario otorgar beneficios fiscales para mitigar los daños y apoyar la recuperación económica de la población.

Entre los beneficios destacan la exención del 100% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Además, no se pagarán derechos por la baja de vehículos públicos o privados que hayan resultado siniestrados o inutilizados, ni tenencia ni derechos de control vehicular correspondientes a los ejercicios fiscales 2025 y anteriores para unidades consideradas pérdida total. También se condonará el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación.

En los casos donde existan créditos fiscales derivados del impuesto sobre erogaciones al trabajo personal, el pago podrá diferirse hasta enero sin generar recargos.

Los beneficios aplicarán únicamente en los municipios de Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán, según detalla el decreto estatal.