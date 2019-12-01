Veracruz concentra el mayor número de agresiones letales contra periodistas desde 2000

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 18:21:48

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- Veracruz se mantiene como la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México, al acumular 34 comunicadores asesinados desde el año 2000, de acuerdo con datos de la organización Article 19.

La organización mencionó que los tres asesinatos de periodistas registrados durante este año ocurrieron en Veracruz, estado donde también se documentó el caso más reciente de desaparición de una persona dedicada a la labor informativa.

En ese sentido, Article 19 exigió justicia por el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, al tiempo que reiteró su llamado para esclarecer los 178 asesinatos de periodistas relacionados con su labor periodística registrados en el país entre 2000 y 2026.

De acuerdo con la infografía difundida por la organización, de las 178 víctimas, 165 eran hombres y 13 mujeres. Además de Veracruz, las entidades con más casos son Guerrero (19), Chihuahua (15), Oaxaca (15) y Tamaulipas (15).

El reporte también muestra que los años con mayor número de asesinatos fueron 2017, con 12 casos; 2022, con 13; y 2016, con 11. Por sexenio, el mayor registro corresponde a Felipe Calderón Hinojosa, con 48 periodistas asesinados, seguido de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con 47 cada uno.

Article 19 reiteró que la exigencia de justicia no solo es por el caso de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, sino por todas y todos los periodistas que han sido asesinados en México, e insistió en garantizar verdad, justicia y condiciones para el libre ejercicio de la libertad de expresión.