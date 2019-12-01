Vance se debilita a depresión tropical, pero mantiene riesgo de lluvias intensas en cinco estados

Vance se debilita a depresión tropical, pero mantiene riesgo de lluvias intensas en cinco estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 19:06:26
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2026.- Aunque perdió fuerza y pasó a depresión tropical, el sistema Vance continuará generando condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del país, principalmente en el noroeste y occidente, donde se pronostican lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 18:00 horas de este miércoles, el centro del fenómeno se localizaba a 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Mita, Nayarit. Presentaba vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora, y avanzaba hacia el norte a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

Las precipitaciones más intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sinaloa, Nayarit, el oeste de Jalisco y las zonas este, oeste y sur de Durango.

Asimismo, se prevén rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, además de oleaje de hasta 3.5 metros en las costas de Jalisco. En los litorales del sur de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima, las olas podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían ocasionar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

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