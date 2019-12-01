'Vance' provocará lluvias fuertes en al menos 4 estados y posibles torbellinos en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 08:50:09

Ciudad de México, a 24 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el huracán ‘Vance’ de categoría 2 provocará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.

Igualmente, se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, donde podrían formarse torbellinos en el norte del estado, con rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén lluvias y chubascos en distintas regiones del país, incluidos estados del noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste, así como la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de octubre: