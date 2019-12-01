'Vance' provocará lluvias fuertes en al menos 4 estados y posibles torbellinos en Chihuahua

'Vance' provocará lluvias fuertes en al menos 4 estados y posibles torbellinos en Chihuahua
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 08:50:09
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Ciudad de México, a 24 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el huracán ‘Vance’ de categoría 2 provocará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento y oleaje elevado en sus costas.

Igualmente, se esperan lluvias muy fuertes en Chihuahua, donde podrían formarse torbellinos en el norte del estado, con rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén lluvias y chubascos en distintas regiones del país, incluidos estados del noroeste, norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste, así como la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de octubre:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, este y sureste).

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (norte, centro y oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro y costa) y Guerrero (suroeste).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos y Estado de México.

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