Van 13 mexicanos muertos bajo custodia de ICE, alerta SRE

Van 13 mexicanos muertos bajo custodia de ICE, alerta SRE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 14:49:58
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Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, informó que van 13 mexicanos muertos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida en operativos migratorios o bajo custodia de ICE”, detalló  el funcionario federal.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, el subsecretario indicó que los connacionales que perdieron la vida en custodia tenían entre 19 y 69 años de edad.

Asimismo, explicó que casos se distribuyen de la siguiente manera en ocho estados de la Unión Americana:

  • California: 4 casos.
  • Georgia: 3 casos.
  • Arizona: 2 casos.
  • Texas, Florida, Missouri e Illinois: un caso en cada estado.

Además Velasco Álvarez comentó que, de acuerdo con los análisis forenses y las investigaciones en curso, las causas presuntas de muerte se desglosan de la siguiente manera:

  • Complicaciones médicas: 6 casos.
  • Suicidio: 4 casos.
  • Operativos directos de ICE: 2 casos.
  • Incidente por tiroteo: Un caso registrado en Dallas, derivado de un ataque a una instalación de ICE.

“Se han brindado apoyos para la repatriación de restos en cinco de estos casos. Se ha ofrecido en la totalidad de los casos, pero hay, por supuesto, algunas personas que declinan este apoyo porque deciden realizar los servicios funerarios en Estados Unidos o por alguna otra razón. Se han erogado para este fin 22 mil 288 dólares”, destacó el funcionario de SRE.

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