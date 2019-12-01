Unidos vamos a regresarle la paz y la seguridad a la Tierra caliente: Reyes Galindo

Unidos vamos a regresarle la paz y la seguridad a la Tierra caliente: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 13:54:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.-"Como bien lo decía nuestro líder Andrés Manuel López Obrador: los buenos somos más, y sé que unidos, ciudadanía y autoridades,  lograremos regresarle la paz y la seguridad a la región de la Tierra Caliente, a nuestra gente trabajadora que merece las mejores condiciones de vida", mencionó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán. 

El legislador dijo que tras los últimos acontecimientos que se han dado en esa zona, la única solución es trabajar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y atenderlas de manera puntual, llevando programas sociales que ayuden a restablecer en su normalidad las actividades de la población.  

En ese contexto,  el coordinador del PT reconoció la coordinación de labores de seguridad que ha implementado el Gobierno de Michoacán  que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, en conjunto con las autoridades locales y federales, para frenar los hechos violentos en contra de cualquier ciudadano.

"Hemos visto que en los últimos días se han tenido buenos resultados  en los trabajos de seguridad que están llevando a cabo la autoridades locales, estatales y federales, donde ha sido notorio el trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno,  al  implementarse la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que hay una buena coordinación entre las diversas instancias encargadas de mantener el orden ", indicó. 

Por último,  Reyes Galindo refrendó su compromiso de brindarle todo el apoyo desde el Congreso michoacano a las instancias gubernamentales, para endurecer las leyes en contra de quienes comentan actos criminales en contra de nuestra sociedad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta casa de seguridad de 4.5 millones en Culiacán, donde operaba el jefe de escoltas de los herederos de Sinaloa
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Accidente vial en la Salamanca-Querétaro deja una persona sin vida
Ejecutan a una persona en Aquila, Michoacán 
Más información de la categoria
Presupuesto para UMSNH aumentará 7.35% en 2026: Bedolla
Expertos en explosivos de la SSP Michoacán, aseguran y desactivan artefactos en Buenavista, Michoacán
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran 750 dosis de estupefaciente y detienen a una persona
Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos
Comentarios