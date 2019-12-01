Unidos vamos a regresarle la paz y la seguridad a la Tierra caliente: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.-"Como bien lo decía nuestro líder Andrés Manuel López Obrador: los buenos somos más, y sé que unidos, ciudadanía y autoridades, lograremos regresarle la paz y la seguridad a la región de la Tierra Caliente, a nuestra gente trabajadora que merece las mejores condiciones de vida", mencionó Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán.

El legislador dijo que tras los últimos acontecimientos que se han dado en esa zona, la única solución es trabajar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y atenderlas de manera puntual, llevando programas sociales que ayuden a restablecer en su normalidad las actividades de la población.

En ese contexto, el coordinador del PT reconoció la coordinación de labores de seguridad que ha implementado el Gobierno de Michoacán que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, en conjunto con las autoridades locales y federales, para frenar los hechos violentos en contra de cualquier ciudadano.

"Hemos visto que en los últimos días se han tenido buenos resultados en los trabajos de seguridad que están llevando a cabo la autoridades locales, estatales y federales, donde ha sido notorio el trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno, al implementarse la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que hay una buena coordinación entre las diversas instancias encargadas de mantener el orden ", indicó.

Por último, Reyes Galindo refrendó su compromiso de brindarle todo el apoyo desde el Congreso michoacano a las instancias gubernamentales, para endurecer las leyes en contra de quienes comentan actos criminales en contra de nuestra sociedad.