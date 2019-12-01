“Unidas avanzamos”: Gabriela Molina destaca el liderazgo de las mujeres en la educación para construir paz

Morelia, Michoacán, 7 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M) y el evento "Educación y construcción de paz. Juntas avanzamos", la secretaria de Educación, Gabriela Molina, dio un mensaje a favor de la paz. Al encabezar este encuentro, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destacó ante mil asistentes que más de 43 mil trabajadoras del sector escriben día a día con su labor el porvenir del estado.

En dicha reunión, la jefa del sector educativo reconoció el trabajo de todas las mujeres de la SEE, quienes representan el 57 por ciento de la plantilla laboral. Gracias a su contribución, Michoacán logró el primer lugar nacional en la disminución del rezago educativo y se mantienen ciclos escolares completos, con una inversión histórica en las escuelas.

"Michoacán vive un tiempo de unidad y resultados, donde las mujeres de la educación son indispensables para el cambio. El compromiso de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla es seguir con el acompañamiento a las nuevas generaciones para que ningún sueño se quede sin camino y se consolide un estado con mayores oportunidades para todas y todos", expuso la secretaria de Educación.

La líder de la política educativa afirmó que este momento histórico, con Claudia Sheinbaum Pardo como la primera presidenta de México, es una oportunidad para abrir más caminos para las niñas y jóvenes. Sostuvo que el liderazgo femenino debe ser el eje que guía la vida pública, pues la participación de las mujeres en la toma de decisiones permite consolidar una sociedad más equitativa.

La funcionaria destacó que los logros que se consolidan junto a las trabajadoras de la educación son visibles en el territorio, en su caminar escuela por escuela. Recordó que hoy se implementan acciones de justicia laboral tras rezagos de más de 10 años, y se destinan más de 2 mil millones de pesos para mejorar los planteles, en una política educativa donde las voces de las mujeres son las que impulsan cambios reales en cada comunidad.

Durante la jornada, se contó con la charla de Leslie Claret Zúñiga Caballero, integrante de la Colectiva “Lxs chicxs de lavanda”, quien abordó la importancia de las emociones y sentimientos como elementos clave para la contención y el manejo de la ira y la frustración. Por su parte, Lucero Circe López Riofrio, directora de Humanas sin Violencia A.C., expuso la pedagogía necesaria para el diseño de un Laboratorio de Paz, modelo que busca generar espacios de convivencia armónica en la comunidad.