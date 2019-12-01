UNESCO alerta: México reprobado en lectura y con rezago digital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:02:39

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- La UNESCO advirtió que México no ha mostrado avances significativos en habilidades lectoras, particularmente entre estudiantes que concluyen la educación primaria.

De acuerdo con el más reciente Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, el organismo internacional también señaló rezagos importantes en la conectividad digital dentro de las escuelas del país.

El reporte indica que siete de cada 10 planteles de nivel primaria carecen de acceso a internet o de computadoras, lo que limita el desarrollo académico y el acceso a herramientas tecnológicas para los alumnos.

En su tablero de control del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la UNESCO subraya que la tasa de adolescentes fuera de la educación primaria tampoco ha mostrado progreso. Esta situación se repite en otros países y territorios como Cuba, República Dominicana, Malasia, Montserrat y Tokelau.

El documento advierte que, a medida que se acerca la fecha límite de 2030 para cumplir con este objetivo internacional enfocado en garantizar una educación inclusiva y de calidad, las metas se perciben cada vez más lejanas ante la falta de avances sostenidos.