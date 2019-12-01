UNAM envía 65 toneladas de ayuda a damnificados por lluvias en 5 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 07:48:44

Ciudad de México, a 18 de octubre 2025.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró reunir 65 toneladas de ayuda para los damnificados por las intensas lluvias que se registraron la semana pasada en cinco estados.

Se dio a conocer que todos los víveres recolectados en el Centro de Acopio UNAM Solidaria serán enviados a los afectados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Se detalló que la ayuda será enviada el próximo 20 de octubre a la Universidad Veracruzana, mientras que los víveres que se recolecten en los siguientes días serán trasladados a las universidades de Hidalgo y Puebla.

En ese sentido, la Máxima Casa de Estudios del país recordó que u Centro de Acopio permanecerá activo en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h.

No obstante, el 18 y 19 de octubre para organizar y censar las donaciones, a fin de afinar la logística para su envío.

La UNAM pide donar: