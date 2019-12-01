UNAM envía 65 toneladas de ayuda a damnificados por lluvias en 5 estados

Ciudad de México, a 18 de octubre 2025.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) logró reunir 65 toneladas de ayuda para los damnificados por las intensas lluvias que se registraron la semana pasada en cinco estados.
Se dio a conocer que todos los víveres recolectados en el Centro de Acopio UNAM Solidaria serán enviados a los afectados de Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Se detalló que la ayuda será enviada el próximo 20 de octubre a la Universidad Veracruzana, mientras que los víveres que se recolecten en los siguientes días serán trasladados a las universidades de Hidalgo y Puebla.
En ese sentido, la Máxima Casa de Estudios del país recordó que u Centro de Acopio permanecerá activo en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 h.
No obstante, el 18 y 19 de octubre para organizar y censar las donaciones, a fin de afinar la logística para su envío.
La UNAM pide donar:
agua embotellada
alimentos enlatados
granos
material de construcción
material para la remoción de escombros
productos de higiene personal
insumos de curación (no medicinas)
ropa para bebé
ropa nueva