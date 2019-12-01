UNAM envía 100 toneladas de ayuda a los damnificados por las lluvias en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 07:59:26
Ciudad de México, a 21 de octubre 2025.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) envió 100 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por las lluvias de hace unas semanas en el estado de Veracruz.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios del país, notificó que los víveres fueron recolectados en el Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria y enviada a las instalaciones de la Universidad Veracruzana, ubicada en Poza Rica.

Asimismo, se dio a conocer que la ayuda salió de la Ciudad de México el pasado 20 de octubre en cinco camiones.

Además, se informó que dichos víveres se sumaron al acopio  recabado por las facultades de Estudios Superiores Aragón y Acatlán; de la Escuela Nacional Preparatoria 8; y la Facultad de Derecho.

Cabe señalar que, se tiene previsto que los próximos cargamentos de ayuda humanitaria se coordinen a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

El Centro de Acopio Comunidad UNAM Solidaria se mantiene abierto hasta el próximo viernes 24 de octubre, en un horario de 10:00 a 18:00 h.

Noventa Grados
