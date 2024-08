Un abogado está detrás del bloqueo de la México-Puebla, señala AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 7 de agosto 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que hay “un abogado” que intenta “sacar raja” detrás del bloqueo por parte de ejidatarios de la autopista México-Puebla, quien exigen el pago de terrenos utilizados para proyectos del gobierno federal.

“Ahí están haciendo un reclamo de qué no se pagó un derecho de vía de hace décadas, pero ahí está un abogado detrás, que está queriendo sacar raja, de estos abogados, muy oportunistas, lo digo aquí para que se sepa porque mi pecho no es bodega”, declaró el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal, lanzó una llamado a los campesinos inconformes que mantienen desde hace más de 24 horas el bloqueo en el kilómetro 70+400 de la mencionada vía federal, a que “no se dejen manipular ni engañar” por el abogado, ya que solo busca aprovecharse de ellos.

“A lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno, ahora es el momento, pues no porque nosotros no nos dejamos chantajear por nadie, nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos, porque nosotros no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo, se pueden quedar ahí todo el tiempo”, aseveró el presidente López Obrador.

Por otra parte, el mandatario federal ofreció disculpas a las personas afectadas, en especial a los transportistas y le sugirió buscar rutas alternas. De igual forma, mandó un mensaje al supuesto abogado y le dijo que él sabe que lo que hace “está mal” y aseguró que no va a sacar “ni un centavo”.

“Ofrecer nada más una disculpa a los transportistas y buscar vías alternas y al abogado que sepa que está actuando mal y que no va a sacar ningún centavo, nada de qué, como decía un político de los de antes, ya finado, que decía que problema que se resuelve con dinero, no es problema, sí, sí es problema, porque el dinero es el pueblo, es del presupuesto y lo tenemos que cuidar”, sentenció.