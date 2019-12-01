Tribunal Electoral revoca sanción contra Lenia Batres por publicidad en campaña judicial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 23:00:04

Ciudad de México, 21 de marzo de 2026.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sanción impuesta a la ministra Lenia Batres, quien había sido previamente multada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta difusión de publicidad durante la campaña judicial.

El organismo electoral había determinado que Batres incurrió en irregularidades al no deslindarse de anuncios pagados por terceros en redes sociales, lo que derivó en la imposición de una sanción económica.

Sin embargo, tras la impugnación, el Tribunal Electoral resolvió modificar la decisión al considerar que la medida aplicada resultaba desproporcionada. Además, tomó en cuenta que la ministra presentó un documento en el que manifestó su deslinde respecto a dicha propaganda.

Este caso se enmarca en las controversias surgidas durante la reciente elección judicial, donde la normativa establecida en la reforma prohibía expresamente la contratación de publicidad para promover candidaturas.

No obstante, durante el proceso se detectaron campañas impulsadas por terceros, ante lo cual varios aspirantes optaron por emitir deslindes por escrito como mecanismo para evitar sanciones.

La resolución del Tribunal sienta un precedente sobre la interpretación de estas disposiciones y el alcance de la responsabilidad de los candidatos frente a la promoción realizada por actores externos.