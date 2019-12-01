Tres binomios caninos buscan a niña que se perdió en Tila, Chiapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 19:49:29

Tila, Chiapas, a 16 de marzo de 2026.- A casi 10 días de la desaparición de una niña de 9 años de edad en Tila, Chiapas, este lunes se sumaron a su búsqueda tres binomios caninos.

De acuerdo a la información la menor, identificada como Juana, se perdió el pasado 7 de marzo en las montañas de Tila de la comunidad de Santa Cruz.

Según las declaraciones de la madre, regresaban a su casa después de recolectar leña junto con sus otros hijos y no se dieron cuenta cuando la menor se separó del sendero y siguió por otra ruta.

Lamentablemente las acciones de búsqueda tuvieron que ser suspendidas el sábado pasado, debido a que existían riesgos ante las fuertes lluvias que había en la región.

Por ello, fueron trasladados vía aérea los binomios caninos Tormenta, Luna y Huracán a la localidad Ojo de Agua.

Asimismo también participan elementos de Protección Civil y Policía Municipal, Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, además de la Fiscalía Indígena, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.