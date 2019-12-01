Tren México-Querétaro registra 32% de avance; recorrerá 230 kilómetros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 17:06:37

Polotitlán, Estado de México, 31 de octubre de 2026.- La construcción del Tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance del 32% y contará con seis estaciones a lo largo de sus 230 kilómetros de recorrido, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita de supervisión a las obras.

Desde el municipio de Polotitlán, la mandataria señaló que el proyecto cuenta con el 90 por ciento del derecho de vía y forma parte del plan federal para recuperar el servicio de trenes de pasajeros en el país, que contempla la construcción de 2 mil 500 kilómetros de vías férreas.

De acuerdo con el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, el tren podrá alcanzar una velocidad promedio de 130 kilómetros por hora, por lo que el viaje entre la Ciudad de México y Querétaro se realizaría en aproximadamente dos horas.

Por su parte, Andrés Lajous Loaeza, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó que la ruta partirá de la estación Buenavista, en la Ciudad de México, y llegará al centro de Querétaro. Además, indicó que ya se contrataron 47 trenes, los cuales se encuentran en proceso de fabricación.

El proyecto también contempla conexiones con otras rutas ferroviarias que llegarán a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Guadalajara, Jalisco. Estas líneas formarán parte del programa con el que el Gobierno federal busca ampliar la red ferroviaria para el transporte de pasajeros.

Sheinbaum agregó que la construcción de estos proyectos busca facilitar los traslados entre distintas ciudades y zonas metropolitanas, además de impulsar la actividad económica y generar empleos en las regiones por donde pasarán las vías.

En cuanto a la contratación de personal, el general Vallejo Suárez informó que más de 34 mil 500 personas han participado en los trabajos, de las cuales 18 mil 500 se mantienen activas en las obras.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que el tren tendrá impacto en 11 municipios de la entidad, al facilitar la movilidad de sus habitantes y reducir los tiempos de traslado, además de favorecer la actividad económica de la región.