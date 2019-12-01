Tren México-AIFA inicia operaciones antes de Semana Santa; rutas a Pachuca y Querétaro hasta 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 13:24:46

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el tren Ciudad de México- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), comenzará operaciones antes de la Semana Santa.

Sin embargo, las rutas de la capital del país hacia Pachuca, Hidalgo y Querétaro, serán concluidas hasta 2027, adelantó la jefa del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Por otra parte, el general Ricardo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dio a conocer que las obras para captar el transporte de carga en la ruta del Tren Maya hay un avance del 25 por ciento. En ese sentido, comentó que se tiene proyectado que, hacia finales de 2026, comiencen las operaciones de carga en algunos tramos de esta ruta.

Igualmente, el mando militar indicó que el proyecto del tren de pasajeros Ciudad de México a Pachuca, que tiene una longitud total de 57.6 kilómetros, se tiene un avance de 21 por ciento de vía doble electrificada.

Mientras que, en lo que respecta al tren México-Querétaro, el general Vallejo dijo que esta ruta comprende 232 kilómetros con una confluencia con la vía de carga de 128 kilómetros y cuenta con el avance físico del 10 por ciento.