Trasladan a Texas a la nieta de la “Abuelita Heroína” para atención médica especializada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 22:46:55
Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el traslado de la menor Jazlyn Azulet, de dos años de edad, al Shriners Hospitals for Children, en Glaveston Texas, gracias al apoyo de la Fundación Michou y Mau. La pequeña, nieta de Alicia Matías, como la “Abuelita Heroína de Iztapalapa”, recibirá atención médica especializada para favorecer su recuperación.

El traslado se realizó desde el Hospital Centro Médico Siglo XXI y contó con la compañía de su madre, lo que asegura el acompañamiento cercano durante su proceso de atención. La dependencia capitalina reconoció el trabajo conjunto con el IMSS y la fundación, resaltando su papel en brindar esperanza a las familias afectadas.

La Secretaría señaló que mantienen coordinación para gestionar más traslados de menores hacia el hospital estadunidense, con apoyo de la fundación mexicana, a fin de garantizar tratamientos de alta especialidad.

Finalmente, reiteró su compromiso de ofrecer atención médica oportuna y de calidad a las víctimas del accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, así como el acompañamiento integral a sus familias.

