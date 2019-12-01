Trasladan a la osa Mina a la Fundación Invictus para ser tratada por especialistas

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 29 de septiembre de 2025.- Después de que viralizara el caso de la osa Mina, la cual estaba delicada de salud en el zoológico La Pastora, en el estado de Nuevo León, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dio a conocer que ya fue trasladada a la Fundación Invictus, del estado de Hidalgo.

A través de una publicación en redes sociales, la dependencia señaló que el traslado se realizó vía aérea, además de que ya se encuentra atendida por un equipo de veterinarios de la fundación, así como de un especialistas en medicina biorreguladora en sistemas, el cual viajó desde Colombia para apoyar en la recuperación de la osa.

“Este es el inicio de una nueva vida para Mina, sin dolor y con trato digno. Les iremos compartiendo paso a paso sus avances. Gracias a Fundación Invictus por su participación comprometida y gracias a la ciudadanía por la mirada atenta y por denunciar este tipo de casos”, detallaron.

También indicaron que se realizará una revisión detallada de todo el zoológico de La Pastora, con la finalidad de verificar el estado en el que se encuentran todas las especies que se encuentran en el lugar, además de asegurar que se dé un trato digno.

Cabe resaltar que fue en días pasados que usuarios y activistas denunciaron en redes sociales del estado crítico en el que se encontraba Mina, por lo que exigían se atendiera el caso.

Mariana Boy, titular de la PROFEPA, explicó que en febrero de 2023 la dependencia rescató a la osa de un rancho en Nuevo León y fue entregada por custodia definitiva al zoológico de La Pastora.

“Desde ese momento, la responsabilidad de garantizar el cuidado, la atención y el trato digno de este ejemplar ha sido total y absolutamente del zoológico La Pastora”, expresó.