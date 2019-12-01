Tras visita de Sheinbaum, México y Guatemala firman compromisos en 5 rubros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 13:56:38

Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 15 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el país y Guatemala firmaron compromisos en cinco rubros.

“Nos une las causas de nuestro presente, la justicia social, la igualdad, la democracia y el bienestar de nuestros pueblos”, refirió la jefa del Ejecutivo federal en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León.

En el evento, la mandataria mexicana sentenció que el objetivo es erradicar la corrupción, proteger los derechos humanos y defender la dignidad de quienes más lo necesitan.

Se dio a conocer que los compromisos firmados son en materias de:

seguridad en la frontera en común

infraestructura ferroviaria

energía

medioambiente

cooperación para el desarrollo.

Por su parte, el presidente de Guatemala destacó que la relación con México es natural y dinámica, pero también estratégica gracias a objetivos e intereses mutuos.

En ese sentido, recalcó que ambas naciones trabajan bajo principios de justicia social y convicción en la vigencia de los derechos humanos.