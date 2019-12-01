Tras paso de tormenta 'Raymond' suspenden clases en todos los niveles en Ahome, Sinaloa

Tras paso de tormenta 'Raymond' suspenden clases en todos los niveles en Ahome, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 09:15:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ahome, Sinaloa, a 13 de octubre 2025.- Debido a las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical ‘Raymond’ en el estado de Sinaloa, las autoridades determinaron suspender las clases en todos los niveles en el municipio de Ahome.

En ese sentido, Mario Cosme Gallardo, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se abrió un albergue en un edificio escolar en donde fueron alojadas 21 personas.

 Asimismo, indicó que en el lugar se les proveyó de alimentos calientes, colchonetas, cobijas y asistencia médica.

De igual forma, señaló que los diversos cuerpos de auxilio se mantienen en alerta para actuar y en caso de ser necesario realizar evacuaciones de familias.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado dio a conocer que, dado que muchos planteles quedaron inundados o los accesos son difíciles.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Jesús Manuel “N” es sentenciado a 27 años de prisión por homicidio calificado en Salamanca
Vinculan a proceso a presunto triple homicida en Morelia, Michoacán
Desconocidos balean domicilio en Huandacareo, Michoacán
Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada
Más información de la categoria
Es muy difícil anticipar magnitud de lluvias recientes que causaron desastres: Claudia Sheinbaum
Comando desata balacera a cuadras de la presidencia de Huandacareo, Michoacán: rafaguean vivienda y abandonan camioneta robada
Fuerzas Armadas despliegan a más de 10 mil elementos para ayudar a damnificados en 5 estados
Informa SSP Michoacán resultados obtenidos en el mes de Septiembre
Comentarios