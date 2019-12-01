Tras paso de tormenta 'Raymond' suspenden clases en todos los niveles en Ahome, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 09:15:35

Ahome, Sinaloa, a 13 de octubre 2025.- Debido a las afectaciones que dejó el paso de la tormenta tropical ‘Raymond’ en el estado de Sinaloa, las autoridades determinaron suspender las clases en todos los niveles en el municipio de Ahome.

En ese sentido, Mario Cosme Gallardo, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se abrió un albergue en un edificio escolar en donde fueron alojadas 21 personas.

Asimismo, indicó que en el lugar se les proveyó de alimentos calientes, colchonetas, cobijas y asistencia médica.

De igual forma, señaló que los diversos cuerpos de auxilio se mantienen en alerta para actuar y en caso de ser necesario realizar evacuaciones de familias.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado dio a conocer que, dado que muchos planteles quedaron inundados o los accesos son difíciles.